Karnevalisten von Wülfingerode starten mit Chefin in neue Saison

Die Sollstedter Karnevalisten haben es mit Karola Kleofas vorgemacht, nun wird auch der Wülfingeröder Carneval Verein (WCV) von einer Frau angeführt. Anne Wiedemann heißt die neue Präsidentin der Zeinbocksröder Narren.

Nachdem ihr Vorgänger Günter Kopf sein Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte, musste Anne Wiedemann sich von einen Tag auf den anderen entscheiden, ob sie in die großen Fußstapfen des langjährigen und legendären WCV-Präsidenten tritt. Da sie aber sowieso schon im Gespräch als potenzielle Nachfolgerin war und der Verein mit seinem Vorstand hinter ihr stand, nahm sie die Herausforderung an. Auch Günter Kopf wird ihr mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Anne Wiedemann meisterte ihre Feuertaufe zur Gastveranstaltung in Obergebra mit Bravour. „Ich bin froh, dass alles so gut geklappt ab. Wir waren ja mitten in den Vorbereitungen für die neue Saison, als mich die neue Aufgabe überrascht hat, und ich bin ja auch noch im Programm mit dabei“, berichtet die 51-Jährige.

1988 kam Anne Wiedemann nach Wülfingerode. Ihre beruflichen Wege führten sie von Erfurt in den Südharz. Die Lehrerin am Heilpädagogischen Zentrum hatte zuvor nichts mit Karneval zu tun, wurde aber in ihrer neuen Heimat schnell mit dem Narren-Virus infiziert. Als Tänzerin im gemischten Ballett begann ihre Karriere im WCV, danach wechselte Anne Wiedemann ins Frauenballett. Auch hinter den Kulissen ist sie aktiv. Mittlerweile ist die sympathische Frau mit dem frechen Kurzhaarschnitt schon im 29. Jahr im Verein, zehn Jahre davon im Vorstand. Und nun heißt es, die 39. Saison des WCV als Präsidentin zu meistern.

Ihr Kostüm wird dabei so manchem untypisch vorkommen. „Eine Narrenkappe steht mir einfach nicht, und es war gar nicht so einfach, auf die Schnelle etwas Passendes zu bekommen. Die Jacke haben wir noch umgearbeitet, damit sie zu unseren Vereinsfarben passt“, erklärt Anne Wiedemann. Wer wissen möchte, wie das Kostüm aussieht, kann es ab Samstag im Saal der Familie Liefeith in Wülfingerode persönlich in Augenschein nehmen. Denn dann startet um 19.39 Uhr die erste Festsitzung des WCV. Die nächste Sitzung findet dann am 15. Februar statt, bevor am 20. Februar die berühmt-berüchtigte Weiberfastnacht steigt. Den Rosenmontag gestaltet der WCV dann wieder gemeinsam mit den Sollstedter Nachbarn in deren Festhalle.