Im Ellricher Lindenhof erinnerten die Karnevalsvereine Ellrich, Sülzhayn und Woffleben am Montagabend gemeinsam an die Öffnung der Grenze zwischen Ellrich und Walkenried am 11. November 1989 um 19.34 Uhr.

Ellrich. In Ellrich feierten drei Karnevalsvereine am Montagabend die Öffnung des Grenzzauns gemeinsam mit den Walkenriedern.

Karnevalsvereine feiern in Ellrich Öffnung des Grenzzauns

Ellrich ist nicht Berlin. In Thüringens nördlichster Stadt wird der Zaun der deutsch-deutschen Grenze nicht am 9. November, sondern zwei Tage später geöffnet. So kommt es, dass ausgerechnet die Karnevalisten besondere Erinnerungen mit dem Schlüsselübergabe-Tag des Jahres 1989 verbinden.