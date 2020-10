Kartoffelanbau in Nordthüringen in der Krise

Thüringen ist das Land der Klöße. Kaum vorstellbar, dass die Kartoffeln für das Traditionsgericht aus der Heide oder gar aus Ägypten kommen. Aber dieses Szenario ist gar nicht so weit hergeholt. Denn der Kartoffelanbau in der Region geht immer mehr zurück. „Wir sind neben der Agrarproduktion Zorgeland in Windehausen die Einzigen, die im Landkreis noch Kartoffeln anbauen“, berichten Jörg Schmücking und Martin Hey, beide im Vorstand der Bäuerlichen Aktiengesellschaft Altis Bleicherode/Südharz.

Waren es zu DDR-Zeiten bis zu 300 Hektar Anbaufläche, rodete die Altis in diesem Jahr auf fünf Hektar die Kartoffelsorten Belana, Red Sonja und natürlich den Klassiker Laura. „Die Ernte ist guter Durchschnitt und wir haben bei allen drei Sorten eine hervorragende Qualität“, erzählt Martin Hey nicht ohne Stolz.

Die Knollen mit den wohlklingenden Namen sind klassische Lagerware. Allerdings kellere heute nur noch die ältere Generation ein. Meist werde nach Bedarf gekauft.

Trotz der guten Qualität befindet sich die Kartoffelwirtschaft in der Krise. Auf der einen Seite sei der Bedarf enorm zurückgegangen, auf Grund der coronabedingten Schließungen von gastronomischen Einrichtungen und dem Wegfall von Veranstaltungen, wo Pommes frites bekanntermaßen sehr beliebt sind. Zum anderen kommen billige Kartoffeln auf den Markt.

Die Altis verkauft auch ab Hof und will bei ihren Kunden mit Klasse statt Masse punkten. Beim Anbau werden möglichst wenig Dünger und Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Sortiert und eingesackt wird direkt vor Ort in Bleicherode.

25 Mitarbeiter sind aktuell bei Altis beschäftigt. Hinzu kommen Saisonkräfte fürs Kartoffelsortieren. Wobei sich deren Anwerbung schwierig gestalte: „Wir hatten voriges Jahr Aushänge an verschiedenen Stellen in der Stadt, und niemand hat sich gemeldet“, berichtet Jörg Schmücking enttäuscht. In diesem Jahr kam Unterstützung von der Nordhäuser Hochschule: Fünf indische Studenten halfen fleißig mit.

Neben den Kartoffeln und den gewohnten Kulturpflanzen wie Weizen und Raps fanden sich in diesem Jahr auch einige Hülsenfruchtarten auf den Feldern der Altis. Diese werden als Tierfutter – statt brasilianischer Soja-Bohnen – oder zur Stärkeherstellung verkauft. Besonders die Erbsen erweisen sich als sehr gut für den Boden. Durch deren Anbau kann unter anderem der Einsatz von Dünger und und Stickstoff reduziert werden.

Trotz der guten Kartoffelernte sei die allgemeine Situation angespannt, so der Altis-Vorstand. „Der Klimawandel zeigt sich auch auf den Feldern, wenn auch nicht ganz so schlimm wie im Wald. Wir können die Folgen nicht leugnen. Besonders die Kombination von Trockenheit und extrem hohen Temperaturen ist gefährlich. Das zeigte sich auch bei der Rapsernte, die unterdurchschnittlich ausfiel“, berichtet Martin Hey. „Dazu kommt die Mäuseplage. Hier hält sich der Befall zwar noch in Grenzen, aber es kann sich ganz schnell zu einem großen Problem entwickeln.“ Im Moment könne man noch gar nichts dagegen machen, außer eine tiefe Bodenbearbeitung, um die Nester zu zerstören. Um einen Gifteinsatz zu vermeiden, werden demnächst an den Feldrändern Sitzstangen für Greifvögel aufgebaut.