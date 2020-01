Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kater sucht neue Besitzer: Wer macht Lucky glücklich?

Leider brachte Kater Lucky (zu deutsch: glücklich) sein Name bisher kein Glück. Er wurde aus privaten Gründen im vergangenen Jahr im Nordhäuser Tierheim abgegeben und wartet seither auf eine neue Familie. Dann folgte ein Lichtblick für den dreijährigen Lucky. Eine ältere Dame wollte ihn adoptieren. Am liebsten sollte er sofort ausziehen, im neuen Jahr war es dann soweit. Doch das Schicksal meinte es anders. Die Dame meldete sich nicht wie besprochen und das Team des Nordhäuser Tierheims wurde nun darüber informiert, dass sie erst ins Krankenhaus musste und anschließend in ein Pflegeheim zieht. Demnach kann Lucky nicht zu ihr ziehen. Jetzt wird für den Kater eine neue Familie gesucht, wo er endlich glücklich sein kann. Männer sind ihm zu Beginn nicht ganz geheuer, mit Frauen kuschelt er umso lieber. Wer möchte Lucky eine Chance geben?

Weitere Informationen gibt es telefonisch unter der Rufnummer 03631/90 01 01 zu den Öffnungszeiten des Tierheims.