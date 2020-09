Diese Woche steht der Demokratie-Container in der Stadt: ein guter Ort, um miteinander zu sprechen. Schrankenlos-Vereins-Geschäftsführerin Stephanie Tiepelmann-Halm (Mitte) gehört zu den Organisatoren des Bürgerdialogs.

Kaum Interesse an Bürgerdialog zur Flucht in Nordhausen

Da sind sie wieder, Angela Merkels Worte vom 31. August 2015: „Wir schaffen das!“ Fünf Jahre später blickt der Schrankenlos-Verein zurück und nach vorn, initiiert einen Bürgerdialog zum Thema Flucht. 15 bis 20, vornehmlich junge Leute zeigen sich interessiert, nehmen am Mittwochabend vorm Demokratiecontainer an der Marktpassage an Biertischen Platz. Statt Getränken liegen Stifte bereit, auf ausgerolltem Papier vier Fragen, die anregen sollen zum Nachdenken und Diskutieren mit dem Tischnachbarn.