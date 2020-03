Nordhausen. Die Stadt Nordhausen will am 3. April an der Stele vor dem Rathaus für die Bürger 100 weiße Rosen bereitstellen.

Kein offizielles Gedenken am 75. Jahrestag der Zerstörung in Nordhausen

Das Coronavirus soll sich nicht weiter ausbreiten. Aus diesem Grund sagt die Stadt auch ihr Gedenken zum 75. Jahrestag der Zerstörung von Nordhausen am 3. April an der Stele vor dem Rathaus ab. „Auch wenn sich in diesem Jahr die Zerstörung unserer Stadt zum 75. Mal jährt und so bitter die Absage des Gedenkens für unsere Stadt ist, so ist unter den gegebenen Umständen dieser Schritt unausweichlich“, betonte Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos). Trotzdem werde die Stadt am 3. April 100 weiße Rosen vor der Stele auf dem Markt bereitstellen, so dass die Bürger – einzeln und im gebotenen Abstand – diesem Schicksalstag ihrer Stadt gedenken können.

Zugleich dankte der Oberbürgermeister den Kirchen und Pfarrgemeinden der Stadt für ihre Zusage, dass zu den Zeiten der Angriffe am 3. April von 16 bis 16.20 Uhr und am 4. April von 9 bis 9.20 Uhr die Nordhäuser Kirchenglocken läuten werden.

Die Stadtverwaltung wies noch einmal darauf hin, dass am 3. und 4. April das Ablegen von Kränzen nicht erwünscht ist.