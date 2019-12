Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kein Zug mehr auf den Brocken

Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) reagieren auf das seit heute über Deutschland hinwegziehende Sturmtief. „Auf dem Brockengipfel werden schon jetzt schwere Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis in den dreistelligen Bereich erreicht. Der Zugbetrieb wird daher auf dem Streckenabschnitt zwischen Schierke und dem Brocken ab sofort und bis zum Ende des heutigen Tages eingestellt“, erklärte HSB-Sprecherin Heide Baumgärtner am Freitagmittag. Ob der Zugverkehr am morgigen Samstag wiederaufgenommen werden kann, soll je nach Wetterlage entschieden werden.