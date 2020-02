Keine Anreize für Investoren in Nordhausen

Die Stadt Nordhausen kann potenziellen Investoren für das Industriegebiet „Goldene Aue“ keine finanziellen Anreize bieten. Das hat das Rathaus auf Anfrage im Stadtrat bekanntgegeben. Die AfD beispielsweise hatte mit einer Sondersteuerzone geliebäugelt, die einen lang ersehnten Investor bauen lässt. Dafür jedoch biete man „ein komplettes Beratungsangebot aus einer Hand für alle Fragen der Ansiedlung“, entgegnet die Verwaltung. Inbegriffen sind hier etwa Vorbesprechungen mit allen zuständigen Behörden und Fördereinrichtungen. „Auf Wunsch kümmert sich die Wirtschaftsförderung auch um allgemeine Stadtinformationen und persönlichere Nachfragen zu Wohnungen, Schulen, Vereinen, Freizeitgestaltungen, Kultur- oder Sportangeboten.“ Zudem mühe sich die Wirtschaftsförderung – auch bei Bestandsunternehmen – um Grunderwerbsfragen oder Vorgänge zur Baugenehmigung.

Auch darüber hinaus stellt sich das Rathaus ein gutes Zeugnis hinsichtlich der Wirtschaftsförderung aus. So tage seit 1991 vier- bis sechsmal jährlich ein Arbeitskreis, unter anderem mit Jobcenter, Landratsamt sowie Industrie- und Handelskammer. Der bespreche nicht nur künftige Aufgaben, sondern prüfe auch Anfragen von Interessenten und suche stets neue Unternehmen, die den Wirtschaftsstandort stärken könnten.

Die häufig geäußerte Kritik, die Stadt nehme die für eine Ansiedlung im Industriegebiet zuständige Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) nicht ausreichend in die Pflicht, weist das Rathaus von sich. Man stehe wie schon bei Flächen am IFA-Industriepark und in der Rothenburgstraße im regelmäßigen Austausch. „Dabei standen neben fast wöchentlichen Bauberatungen die Themen Marketing und Ansiedlung immer auf der Tagesordnung.“ Die Zusammenarbeit wird vom Rathaus als „kollegial“ und auf „Basis der Kenntnis der eigenen Möglichkeiten“ bewertet. „Die internationale Anwerbung übernimmt die LEG mit Mitarbeitern, die sich auf den weltweiten Märkten auskennen“, schließt der Verwaltung zuversichtlich.