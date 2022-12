Kevin Neon präsentiert neuen Song auf dem Nordhäuser Weihnachtsmarkt

Nordhausen. Sänger Kevin Neon spielt am Samstag bei einem Konzert seine neue Single „Ballett“.

Drei Jahre lang hat der Song in der Schublade gelegen. Nun ist die Single „Ballett“ vom Nordhäuser Musikproduzenten, DJ, Sänger und Eventmanager Kevin Fuhrmann alias Kevin Neon neu aufgelegt erschienen. „Zu dem Song wurde ich durch meinen damaligen Freund inspiriert, der Balletttänzer am Nordhäuser Theater war“, erläutert der Künstler. Herausgekommen sei eine moderne und zeitgenössische Single, die in Zusammenarbeit mit der Songwriterin Linda Stark aus Berlin entstand.

Aus verschiedenen Gründen wird „Ballett“ jedoch nie veröffentlicht – bis jetzt. „Ich finde, der Song passt zur Zeit“, meint Kevin Neon. In einer Welt, in der in einem Land eine Fußballweltmeisterschaft ausgetragen wird, in der Menschenrechte nichts gelten und in der die Gewalt gegen queere Menschen zunimmt, möchte der Sänger mit seinem Song eine klare Botschaft vermitteln. „Die Leute sollten in der Weihnachtszeit zur Ruhe kommen, sich auf das Wesentliche besinnen und die Zeit mit ihren Liebsten verbringen“, resümiert Kevin Neon.

Gelegenheit, sich „Ballett“ einmal anzuhören, gibt es am Samstag, dem 10. Dezember, auf dem Nordhäuser Weihnachtsmarkt. Dort gibt der Nordhäuser von 17 bis 20 Uhr ein Konzert, in dessen Rahmen er auch seinen neuen Song präsentieren wird. Der Eintritt ist frei.