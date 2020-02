Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kinder entwerfen Nordhausen der Zukunft

Das Nordhausen der Zukunft, es hat ein Planetarium, ein Naturkunde-Museum, einen Wasserfreizeitpark aber auch ein alternatives Kraftwerk und einen Recyling-Hof zur kreativen Nutzung von Müll. So jedenfalls wünschen es sich Kinder wie Sandro (12), Leon (13) und Jonas (13) (von links), die in den vergangenen Tagen bei der fünften Auflage des Ferienprojekts „Total digital“ der Stadtbibliothek teilgenommen haben. Mit Gästeführern, Stadtplanern und einer Architektin erkundeten sie hierbei die Stadt, recherchierten in Büchern und im Internet zum Wandel Nordhausens und bauten ihre Vorstellungen von einer künftigen Gestaltung der Rolandstadt mit echten Bauklötzen und digitalen im Spiel Minecraft nach.