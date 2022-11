Kinder eröffnen Weihnachtsmarkt in Niedersachswerfen

Niedersachswerfen. Am 10. Dezember erwarten die Arreés auch den Weihnachtsmann auf dem Kirchplatz im Dorf.

Der Weihnachtsmarkt wird schon eifrig vorbereitet. In Niedersachswerfen ist er am Sonnabend, 10. Dezember, auf dem Kirchplatz. Die Kinder der Heinz-Sielmann-Grundschule eröffnen ihn mit ihrem Programm um 14 Uhr. Der Weihnachtsmann soll gegen 16 Uhr vorbeischauen. Ab 17 Uhr erklingt ein Adventskonzert mit den Südharzer Alphornbläsern. Eine Märchenstunde für Kinder beginnt um 18 Uhr. In den Stunden zuvor ist unter anderem auch ein Weihnachtsbasteln für die Kinder geplant. Für Speis und Trank soll in den Hütten reichlich gesorgt sein.

Einen Tag darauf – am Sonntag, 11. Dezember – ist ein weiteres Konzert mit den Alphornbläsern vorgesehen, und zwar ab 15 Uhr in der Sankt-Johannis-Pauli-Kirche.