Kinder sammeln Geld bei Spendenlauf für Zirkusprojekt in Hohenstein

Liebenrode. Grundschüler und Kitakinder der Gemeinde Hohenstein drehten viele Runden, um Geld für ein Zirkusprojekt zusammenzubekommen.

Zu einem besonderen Ereignis kamen jetzt die Kinder des Kindergartens Hohensteiner Burgspatzen zusammen, denn in Liebenrode fand auf dem Sportplatz ein Spendenlauf des Kindergartens und der Klettenberger Grundschule statt. Bei einem Spendenlauf sollen die Kinder sich zunächst bei ihren Familien und Bekannten Sponsoren suchen, die für jede gelaufene Runde etwas Geld geben. Dieses Geld kommt am Ende einem geplanten Projekt zugute – in diesem Fall dem Zirkusprojekt im Herbst.

Also mussten alle Kinder fleißig Sponsoren finden und so viele Runden wie möglich laufen. Völlig erschöpft, aber glücklich kamen auch die letzten Mädchen und Jungen nach 15 Runden ins Ziel und konnten stolz beim Organisationsteam ihre Rundenzahl angeben, und das versprochene Geld kam in die Kasse fürs Zirkusprojekt.

„Wir möchten uns herzlich beim Schulförderverein der Grundschule und der TSG Liebenrode für die Organisation bedanken und natürlich bei allen fleißigen Helfern, die den Tag ermöglicht haben“, sagt Anika Levin vom Vorstand der Hohensteiner Burgspatzen. Ein ganz besonderer Dank gehe aber auch an die vielen Spender, die die Kinder mit ihren Geldspenden unterstützt haben.