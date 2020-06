Kleine Windehäuser bauen Hotel für Nektarsammler

Ein Hotelbau der besonderen Art ist am Freitag in Zusammenarbeit mit Zimmermanns-Lehrling Felix Deutl und dem Windehäuser Kindergarten „Pomai-Böckchen“ vollendet worden. Denn das riesige Insektenhotel beherbergt schon jetzt zig Wildbienen und andere geflügelte Tierchen. Die Idee hierzu kam von Landwirt Markus Meyer, der nicht nur gegenüber zwei Blühstreifen als Nahrungsquelle für die winzigen Bewohner anlegte, sondern auch interessantes Informationsmaterial über die Insektenwelt den Kindern zur Verfügung stellte. So lernten die kleinsten Windehäuser alles über die winzigen Nektarsammler und bauten sogar mit Hilfe ihrer Eltern selbst kleine Insekten-Körbchen, die schließlich zu einem großen zusammengefügt wurden.