Klimastreik am 25. September in Nordhausen

Unter dem Motto Motto „Klima- & Umweltschutz zuerst?“ gibt es am Freitag, 25. September, erneut einen Klimastreik in der Rolandstadt. Dieser beginnt um 14 Uhr auf dem August-Bebel-Platz, weitere Kundgebungen sind um 14.45 Uhr am Kornmarkt sowie am Ziel, dem Bahnhofsplatz, um 15.45 Uhr geplant.

„Wenn der Mensch die intelligenteste Art auf dieser Erde ist – warum zerstört er sich dann seinen Lebensraum? Wenn wir heute nicht die Notbremse ziehen, könnte es zu spät sein“, warnt die Initiative Solawi Nordhausen als einer der Organisatoren des Nordhäuser Klimastreiks. Sowohl im Demonstrationszug als auch an den Kundgebungsorten muss ein Mund- und Nasenschutz getragen sowie ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden.