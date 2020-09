Klimastreik steigt auch in Nordhausen

Am 25. September will die Fridays-for-future-Bewegung wieder in Nordhausen demonstrieren. Hier ein Bild aus dem November 2019.

Die klimapolitischen Herausforderungen eröffnen die Chance, Soziales neu zu denken und so mehr Lebensqualität für alle zu schaffen. Wie die Corona-Krise gezeigt habe – wenn es darauf ankommt, kann die Politik handeln. „Deswegen gehen wir am 25. September unter dem Motto ‘Die Klimakrise macht keine Pause’ auf die Straßen – auch in Nordhausen“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung des Urban Gardening Nordhausen, der Initiative Solawi Nordhausen und anderer Organisationen. Um 14 Uhr soll der Klimastreik am August-Bebel-Platz starten.

Und das pünktlich vor dem EU-Gipfel, wo von der Bundesregierung über die europäischen Klimaziele entschieden wird. „Wir fordern starke EU-Klimaziele, den Kohleausstieg bis spätestens 2030 und eine sozial-ökologische Transformation“, heißt es weiter. Gemeinsam stelle man sich als Klimaaktivisten, Umwelt-, Entwicklungs-, und Sozialverbände hinter die „Fridays for Future“-Bewegung und ihren Aktionstag. Wichtig: Sowohl im Demonstrationszug als auch an den Kundgebungsorten müsse ein Mund- und Nasenschutz getragen sowie ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden.