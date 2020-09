Kommentar: Wo Nordhausen selbst mit Leipzig mithält

Peter Cott schreibt über ein schönes Fleckchen in der Nordhäuser Innenstadt.

H&M, Saturn, New Yorker... Fehlt da nicht noch Primark, um Nordhausen zum nächsten Abziehbild einer typisch deutschen Innenstadt zu machen? Angeblich, so will es eine Studie des Instituts für Handelsforschung, sind die Teutonen arg gelangweilt von dieser Aneinanderreihung gleicher Läden. Mancher warnt gar, wie gefährlich es für Innenstädte mit solchen Ketten ist: Fällt einer der uniformen Riesen, stirbt das Zentrum.