Nordhausen. Verband für Inklusion und Teilhabe in Thüringen macht nun mit im Netzwerk „Bildung und Freizeit für alle“ des Nordhäuser Jugendsozialnetzwerkes.

Kooperation in Nordhausen unterzeichnet

Der Förderung der gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen widmet sich die Netzwerk- und Koordinierungsstelle „Bildung und Freizeit für alle“ des Nordhäuser Jugendsozialwerkes. Dazu gehört es, weitere Mitstreiter ins Boot zu holen. Als mittlerweile achten Partner konnte der Verband für Inklusion und Teilhabe in Thüringen gewonnen und kürzlich die Kooperationsvereinbarung unterzeichnet werden. Der seit Mai 2017 bestehende Verband ist Träger von zwei Beratungsstellen in Thüringen, die in Nordhausen und Gera zu finden sind. Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung ist ein neues Beratungsangebot für Menschen mit Behinderungen, chronisch Erkrankten sowie ihren Angehörigen. Sie ist im Begegnungszentrum Nordhaus zu finden.