Kreative Südharzer begeistern in Niedersachswerfen fürs Nähen oder Recycling-Basteln

Konzentriert sitzt Daniela Richter an der Nähmaschine. Mit geübten Handgriffen gleitet ihr der Stoff durch die Finger. „Das Schöne am Nähen für mich ist, dass am Ende dabei immer etwas Selbstgemachtes entsteht“, schwärmt die Neustädterin von ihrem Hobby, für das sie sich täglich gern eine Stunde Zeit nimmt. Mützen, Handtaschen, Schlüsselanhänger oder Lesezeichen sind für sie längst kein Problem mehr. Beigebracht hat sich Daniela Richter das Nähen selbst. Um auch andere dafür zu begeistern, ist sie am Samstag zum ersten „Do it yourself“-Wochenende in das Familien- und Erlebniscenter Happylino nach Niedersachswerfen gekommen. „Es gab in Nordhausen mal eine Bastelmesse. Sowas wollten wir wieder aufleben lassen“, erläutert Inhaber Thomas Grübel, wie es zu der Idee für die zweitägige Veranstaltung kam.

Bei der können Interessierte im Rahmen von Workshops unter Anleitung von Daniela Richter selbst etwas an der Nähmaschine herstellen. Ein paar Meter weiter kümmert sich Dominique Gabriel derweil um die kleinen Gäste. Am Basteltisch der Nordhäuser Studentin entstehen Weihnachtsgeschenke für die Großeltern oder Eltern mit einem Recyclingfaktor. Denn als Materialien kommen hier Eierkartons oder Toilettenpapierrollen zum Einsatz, die zu Tannenbäumen oder Kerzen umfunktioniert werden. „Ich finde es schön, den Kindern zu zeigen, was aus solchen Dingen entstehen kann“, sagt Dominique Gabriel. Wer mag, kann die Zeit auch nutzen, um einen Brief an den Weihnachtsmann zu schreiben. Diese werden von Thomas Grübel in einem Briefkasten mit der Aufschrift „Nordpol“ gesammelt, ehe sie auf die Reise gehen. Bei ihm können Interessierte ebenfalls kreativ werden und sich Weihnachtsbaumkugeln mit ihrem eigenen Konterfei herstellen. Diese Gelegenheit lassen sich Daniela Brand und Luisa Messelis aus Sondershausen nicht entgehen, die sichtlich Spaß beim Fotografieren haben. „Das ist eine tolle Idee“, sind sie sich einig. Im nächsten Jahr ist ein weiteres „Do it yourself“-Wochenende geplant, kündigt Thomas Grübel an.