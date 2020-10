Kreis Nordhausen: Klärschlamm lässt Kommunen gemeinsam handeln

Der Abwasserzweckverband (AZV) Goldene Aue will mit 16 Aufgabenträgern der Abwasserentsorgung aus anderen Thüringer Landkreisen einen Zweckverband zur kommunalen Klärschlammverwertung gründen. Deren Vertreter legten in Neustadt an der Orla dieser Tage mit ihrer Unterschrift unter die Verbandssatzung den Grundstein dafür. Wie Hans-Jürgen Weidt, Verbandsvorsitzender im Uthleber AZV, weiter mitteilte, sei es gemeinsames Ziel, den Bürgern langfristig stabile Entsorgungskosten zu garantieren.

Dies ist eine Herausforderung. Denn die Entsorgung des Klärschlamms als ein Abfallprodukt der Abwasserreinigung unterliegt deutschlandweit immer strengeren Vorschriften. „Wegen der umweltpolitischen Zielvorgaben lassen immer weniger Landwirte den Klärschlamm als organischen Dünger ausbringen. Damit wird der Verwertungsweg über die Verbrennung eine noch dominierendere Rolle einnehmen“, erklärt Weidt.

Aufgrund der Endlichkeit der natürlichen Phosphorvorkommen müsse dieser essenzielle Nährstoff schon in wenigen Jahren aus dem Klärschlamm großtechnisch zurückgewonnen werden. Die Folge: Schon jetzt hat sich dessen Entsorgung explosionsartig verteuert. Und das treffe letztlich auch die Bürger.