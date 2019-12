Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser Kreishaushalt wird erst im Januar 2020 beschlossen

Der Kreistag des Landkreises Nordhausen wird in seiner Sitzung am 17. Dezember den Haushalt für 2020 noch nicht verabschieden, sondern nur in zweiter Lesung beraten. „Die Fraktionsspitzen und der Landrat haben im jüngsten Kreisausschuss gemeinsam entschieden, dass zum Haushaltbeschluss am 21. Januar 2020 eine gesonderte Kreistagssitzung stattfinden wird“, sagte Landkreis-Sprecherin Jessica Piper. Die Zeit bis Januar soll noch für weitere Haushaltsberatungen genutzt werden.

„Ich begrüße die Überlegungen, die aktuell auf Landesebene laufen, dass die Kommunen doch noch mehr Geld vom Land als Investitionspauschale erhalten sollen“, sagt Matthias Jendricke (SPD). „Es ist wichtig, dass die Städte und Gemeinden genügend Spielraum haben, um dringend erforderliche Investitionen realisieren zu können.“ Gleichzeitig sei ein Beschluss des Kreishaushaltes im Januar wichtig, um die anstehenden Investitionsvorhaben in Schulen, Sportstätten, Kreisstraßen und weiteren Bauprojekten umsetzen zu können. „Ohne einen Haushaltsbeschluss Ende Januar würden sonst alle Vorhaben auf Eis liegen“, betont der Landrat. Die Linke-Fraktion wird am 17. Dezember einen Änderungsantrag einbringen. „Wir beantragen die Absenkung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 39,31 auf wie bisher 37,27 Prozent“, so Linke-Fraktionsvorsitzende Heike Umbach. Die geplante Erhöhung des Hebesatzes um vier Millionen Euro sei für viele Kommunen nicht zu schultern. „Nach unserer Recherche würde die Erhöhung der Kreisumlage viele dringende Investitionen in den Kommunen verhindern“, argumentiert Umbach. Ein Beibehalten des alten Hebesatzes bedeute für den Landkreis immer noch eine Erhöhung des Umlagesolls von 2,4 Millionen Euro. In Anbetracht der erhöhten Schlüsselzuweisung vom Land sowie der stark zurückgegangenen Inanspruchnahme der Kassenkredite sollte eine Beibehaltung des alten Hebesatzes gerechtfertigt sein.