„Krippe to go“ soll Hoffnung verbreiten

Weihnachtskrippen sind vielfältig. Bestehen aus Materialien wie Holz, Papier oder sogar elastischem Kunststoff. Von der Miniaturausgabe bis hin zur Großkrippe ist fast alles denkbar, um Christi Geburt bildlich darzustellen. 150 dieser Szenerien zeigt ab sofort wieder der Nordhäuser Krippenweg. Und das bereits zum 15. Mal in zahlreichen Geschäften der Innenstadt.

„Dieses Jahr sind es 85 Standorte, deren Inhaber freundlicherweise Platz in ihren Schaufenstern geschaffen haben, um eine oder gar mehrere dort zu präsentieren“, erzählt Nordhausen ehemaliger Dompfarrer Richard Hentrich.

Dieser erinnert sich noch genau, wie es vor 15 Jahren damit anfing. „Es war damals eine Initiative des Stadtmarketings, die auf Weihnachten einstimmen sollte. Da ich bereits aus meiner Tätigkeit im Eichsfeld Erfahrung mit dem Südeichsfelder Krippenweg hatte, kümmerte ich mich darum, suchte Gemeindemitglieder, die bereit waren eine Krippe zur Verfügung zu stellen“. So wuchs die Zahl Jahr um Jahr. Die meisten stammen aus Privatbesitz.

Fenster des St. Josefshaus ziert Weihnachtskrippe

„Einige der Figuren der großen Domkrippe stehen beispielsweise im Fenster des St. Josefshauses, dass es in diesen Tagen besonders schwierig hat“, erklärt Hentrich. Eine Sammlung von Miniaturen aus aller Welt, darunter auch die „Krippe to go“ in einer Zündholzschachtel, gibt es in den Schaufenstern unserer Zeitung in Nordhausen zu bestaunen.

Die Weihnachtskrippe in einer Nussschale von Familie Thüne. Foto: Marco Kneise

Weitere stehen beispielsweise in der Flohburg, dem Weltladen, im Schuhhaus Schröter, bei Plusgrad oder in der dk-Möbelschmiede. „Zu jeder Krippe verrät ein Schild die wichtigsten Daten, woher sie kommt, aus welchem Material sie besteht und wer sie für die Ausstellung zur Verfügung stellt“, erläutert Cornelia Rheinländer, die bei der Organisation des Krippenwegs stets Hentrich unterstützt.

Hentrichs Favorit stammt von den Philippinen

Auch Pfarrer Hentrich verleiht jedes Jahr etliche an Geschäfte und öffentliche Einrichtungen. Er ist ein leidenschaftlicher Sammler und freut sich über Krippenfiguren aus aller Welt, von Asien bis nach Kanada, von Italien bis Irland.

Sein Favorit ist jedoch die von den Philippinen. Eine Erinnerung an den X. Weltjugendtag 1995 mit Papst Johannes Paul II. in Manila, an dem Hentrich mit einer Jugendgruppe teilnahm. Anlässlich dieses Treffens besuchten die Südharzer auch eine Lepra-Station, wo genau diese Weihnachtskrippe verkauft wurde.