Kritik an Bauhof-Neubau in Nordhausen

Statt eines Neubaus auf dem Areal der früheren Reichsbahnschule für den Nordhäuser Bauhof hätte die Nordhäuser AfD-Fraktion einer Gewerbebrache favorisiert. Angesichts der Kosten in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro frage man sich, „warum man nicht das Areal des dringend sanierungsbedürftigen Waisenhauses reaktiviert oder in der Stadt zahlreich vorhandene Gewerbebrachen nutzt. Da bieten sich leerstehende Autohäuser mit Werkstatträumen an, wie aktuell zum Beispiel in Salza“, so Fraktionschef Jörg Prophet. Die Nutzung vorhandener Immobilien sei nicht nur finanziell, sondern auch mit Blick auf den Flächenverbrauch vernünftiger.