Kronenquartett Dresden gastiert im Kloster Walkenried

Zu Himmelfahrt ist das Kronenquartett Dresden zu Gast bei den Walkenrieder Kreuzgangkonzerten. Die vier Musiker präsentieren klassische Streichquartette: Mozart d-Moll, KV 421, Verdi e-Moll und Mendelssohn Bartholdy e-Moll, op. 44/2, heißt es in der Ankündigung. Die Künstler mit Solo-, Kammermusik- und Orchestererfahrung sind vielfache Preisträger und Stipendiaten. Eine Charakteristik des Streichquartetts ist die harmonische Klarheit, die im gotischen Kreuzgang mit seiner faszinierenden Akustik zur Geltung kommt. Das Konzert beginnt am Donnerstag, 18. Mai, um 18 Uhr.

Zwei Tage später ergibt sich die Gelegenheit, Richard Wagners Meisterwerk konzertant in unter zwei Stunden zu erleben. Am Samstag, 20. Mai, ab 20 Uhr macht das Blechbläserquintett Weimar Brass dies möglich. Unter dem Titel „Wagners Ring in Concert – der Ring des Nibelungen ohne Pauken, aber mit Trompeten“ präsentieren die Musiker einen Parforceritt durch die Komposition. Um das Verständnis der Handlung zu erleichtern, erläutert Schauspieler Markus Fennert den Gang der Geschichte.

Verbindliche Bestellungen für die Abendkasse unter Tel.: 05521/5610.