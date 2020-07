Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krug-Schau wird nachgeholt

In Ergänzung und Fortführung eines Projektes von Schülern der Kollwitz-Regelschule über eines der letzten Konzerte Manfred Krugs in der DDR am 1. Februar 1977 im Nordhäuser Kino sollte vom 8. Mai bis zum 10. Juli in der Stadtbibliothek die Plakatausstellung zum Filmschaffenden Manfred Krug „Von nüscht kommt nüscht“ präsentiert werden. Wegen der coronabedingten Einschränkungen soll die Ausstellung ab 15. Oktober nachgeholt werden.