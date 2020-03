Kunstschule spendet Atemschutzmasken

Trotz ausfallender Kurse ist dem Team der Jugendkunstschule um Leiterin Martina Degenhart nicht langweilig: Jeder – isoliert im eigenen Homeoffice – ist dabei, Atemschutzmasken aus Baumwollstoffresten zu nähen.

„Wir möchten damit einen Beitrag gegen die Verbreitung des Virus leisten. In Zeiten ohne Kurse können wir zwar Projekte für die zweite Jahreshälfte – wie zum Beispiel den Jugendkunstschultag oder das Kunstfest planen: Aber ein bisschen Kreativität brauchen wir in diesen Zeiten auch“, erklärt Martina Degenhart. „Unsere Arbeit für die Kinder und Jugendlichen der Stadt wird zum großen Teil aus Fördermitteln finanziert. So möchten wir etwas zurückgeben.“

Die fertigen Masken werden an Einrichtungen wie Arztpraxen oder Pflegedienste gespendet. „Wir wissen, dass Baumwollmasken keinen absoluten Schutz vor Ansteckung bieten. Aber sie können helfen, Ansteckungen zu vermeiden.“