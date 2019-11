Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kurs für Bienenfreunde in Niedersachswerfen

Wer sich für Honig und die Imkerei interessiert, der ist am Samstag, dem 16. November, ab 9 Uhr in Niedersachswerfen an der richtigen Stelle. Im Gasthaus „Zum Sachswerfer Handwagen“ startet der diesjährige Schnupperkurs Imkerei. Dies teilt Thomas Soszynski von der Südharzer Imkergemeinschaft mit. Diese organisiert den Schnuppertag mit Unterstützung des Landesverbandes Thüringer Imker.

Von 9 bis gegen 15 Uhr wird es interessante Einblicke in das faszinierende Leben der Honigbiene und ihre Bedeutung für die Umwelt geben. Erfahrene Imker und Referenten berichten über ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit den überaus nützlichen Insekten und wollen den Besuchern zu allen Fragen Rede und Antwort stehen. „Den Teilnehmern des Kurses soll gezeigt werden, wie man Imker werden kann. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer“, sagt Thomas Soszynski. Zum Kurs gehöre auch, dass man sehen kann, wo Bienen wohnen und welche unterschiedlichen Beutesysteme, also Bienenwohnungen, es gibt. Ebenso soll die Frage beantwortet werden, was man für den Start in die Imkerei alles benötigt, was man investieren sollte und worauf zunächst verzichtet werden kann. Die Entstehung von Honig, die Verarbeitung und seine Bedeutung als Nahrungsmittel – und er ist mehr als Nahrungsmittel – werden weitere Themen an diesem Tag sein. Eine Altersbeschränkung gibt es für den kostenfreien Schnupperkurs nicht.

Eine Anmeldung per E-Mail ist erforderlich.