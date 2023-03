Kurznachrichten aus der Region Nordhausen

Das Schullandheim in Tonndorf ist über Ostern Ziel einer Ferienfreizeit des Thüringer Familienverbandes.

Von Ferienfreizeit bis zum Stummfilmsprecher, gibt es hier kurz gefasst, was in der Region Nordhausen angeboten wird.

Osterferienfreizeitin Tonndorf

Der Thüringer Familienverband lädt zu einer Ferienfreizeit vom 31. März bis 6. April ins Schullandheim Tonndorf ein. Sechs- bis 14-Jährige erwarten Kreativangebote, Sport & Spiel, eine Disko und etwa ein Besuch des Museumsdorfes. Weitere Informationen gibt es unter Telefon: 0361/4 17 20 01 oder via E-Mail: ferien@dfv-thueringen.de

Windehäuser Jägertreffen sich

Für diesen Donnerstag, dem 9. März hat die Jagdgenossenschaft Windehausen ihre Jahreshauptversammlung angesetzt. Alle Landeigentümer der Gemarkung sind in Gerboth’s Party- und Hausschlacht-Service, Hauptstraße 116, ab 19 Uhr willkommen.

Nordhäuser Konzertmit Dirk Großstück ausverkauft

Der Kulturbund Nordhausen teilt mit, dass das Konzert von Dirk Großstück im Konzert mit Liedern von Reinhard Mey, das am Freitag, dem 10. März, im Museum Tabakspeicher stattfindet, ausverkauft ist.

Ralph Turnheim Gastbeim Nordhäuser Lesefrühling

Ralph Turnheim ist wohl der einzige professionelle Stummfilmerzähler im deutschen Sprachraum. Er vertont Filme live, lyrisch und wienerisch. Mit dem Programm „Best of Turnheim“ gastiert er am Donnerstag, dem 16. März, um 19 Uhr in der Nordhäuser Stadtbibliothek.

Baumschnittschulungwird in Tilleda angeboten

Am Samstag, dem 18. März, findet von 10 bis 15 Uhr eine Schulung zum Obstbaumschnitt im Streuobstzentrum Tilleda statt. Eine Anmeldung unter Telefon: 034651/29 88 90 ist notwendig.