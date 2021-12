Lachmuskelangriff im Kunsthaus Meyenburg

Im Kunsthaus Meyenburg verrieten Thomas Kügler und Susanne Hinsching, was an Weihnachten alles schief gehen kann.

Nordhausen. Die etwas andere Weihnachtslesung geht in die nächste Runde.

Nachdem sie im vergangenen Jahr ausfallen musste, gab es diesen Samstag endlich die Fortsetzung der etwas anderen Weihnachtslesung im Kunsthaus Meyenburg. Ebenda verrieten Thomas Kügler und Susanne Hinsching unter anderem, warum Anja Eisner lieber in der Karibik Weihnachten feiert und wie es mit der Neubesetzung des vakanten Weihnachtsmann-Postens zugeht, nachdem dieser 2019 nur bis Schierke kam. Am Dienstag findet der Angriff auf die Lachmuskeln in der Traditionsbrennerei statt.