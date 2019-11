So sieht es an der Liebenröder Steilgasse derzeit aus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Land Hessen lässt Liebenröder Ortschefin verzweifeln

Dass Privatleute ihr Eigentum vernachlässigen, hört man immer wieder. Bauruinen und Brachflächen verschandeln in vielen Dörfern das Ortsbild. In Liebenrode liegen die Dinge anders: Hier ist die Bürgermeisterin sauer, weil der Staat selbst als Eigentümer versagt.

Im konkreten Fall geht es um das Land Hessen und ein 2000 Quadratmeter großes Grundstück an der Steilgasse, Ecke Obersachswerfer Straße. 1994 hatte eine Erbengemeinschaft das Areal an einen Investor verkauft. Der aber verlor schon bald das Interesse daran. Nach seinem Tod im Jahr 2003 in Hessen schlugen dessen Erben das Erbe aus, das Grundstück fiel samt Bebauung an das Bundesland Hessen.

Der Zustand der Gebäude verschlechterte sich von Jahr zu Jahr, und zwar derart, dass Gefahr in Verzug für die Nachbargrundstücke bestand. Dieses Jahr nun wurde eine Scheune abgerissen, der Bauschutt blieb liegen, ärgert man sich in der Gemeindeverwaltung Hohenstein.

Das Wohnhaus verfällt weiter, die Nachbarn plagt Ungeziefer. „Ich wundere mich schon über das Desinteresse des Landes Hessen. Immerhin kostete der Abriss viel Geld, und auch die Miete für den aufgestellten Bauzaun wird aus Steuergeldern bezahlt“, meint Hohensteins Bürgermeister Andreas Gerbothe (CDU). Seine Anfrage an den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen sei nur unbefriedigend beantwortet worden. Dabei, meint er, müsste es auch im Interesse des Bundeslandes Hessen liegen, das Grundstück zu einem akzeptablen Preis zu verkaufen.

„Platz wäre auf dem Areal auf jeden Fall für vier richtig attraktive Grundstücke. Wir könnten endlich die Anfragen von jungen Familien nach einem Bauplatz in unserem Dorf positiv beantworten“, sagt Liebenrodes Ortsteilbürgermeisterin Gisela Roßmeier (pl).

Es ärgert sie, aber es wird so sein: Das Grundstück wird ein Schandfleck sein, auch wenn Liebenrode wieder am ersten Adventssamstag zum Weihnachtsmarkt an die Kirche lädt.

Der kaufmännische Objektleiter des hessischen Landesbetriebs für Bau und Immobilien verweist am Mittwoch auf den Pressesprecher. Der zumindest sagt am Abend eine Antwort auf Fragen zum Thema zu.