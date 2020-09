Landrat thematisiert Zukunft der Nordhäuser Verkehrsbetriebe

Die Straßenbahn in Nordhausen werde auch unter Trägerschaft des Landkreises fortbestehen, meint Landrat Matthias Jendricke (SPD).

Nordhausen. Im Falle eines Trägerwechsels des Nordhäuser ÖPNV will Jendricke andere gemeinsame Unternehmen von Stadt und Kreis hinterfragen.

Bislang war alles gut: Die Energieversorgung Nordhausen kam für jährliche Verluste in Millionenhöhe bei den Verkehrsbetrieben Nordhausen auf. Doch deren Zukunftsprognose ist weniger rosig – und lässt Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) für eine Abgabe der ÖPNV-Trägerschaft an den Landkreis kämpfen, um die Stadtkasse zu verschonen. Der Kreis müsste laut Gesetz übernehmen. Landrat Matthias Jendricke (SPD) weiß das. Stillschweigend von außen beobachten aber will er die Debatte nicht.