Ein LKW durchfuhr eine geschlossene Bahnschranke in Bielen. (Symbolfoto)

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lastwagen fährt bei Bielen über geschlossenen Bahnübergang – Zug kollidiert mit Schranken

Obwohl die Bahnschranke zwischen in der Betonstraße Bielen und Sundhausen geschlossen war, fuhr ein Lastwagen gegen 16.20 Uhr über den Bahnübergang. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte der bisher noch unbekannte LKW-Fahrer dabei zwei Schlagbäume und setzte seine Fahrt anschließend pflichtwidrig fort.

Die durch den Unfall beschädigten Schlagbäume ragten über die Schienen. Kurz vor 17 Uhr kollidierte schließlich ein herannahender Güterzug mit den beiden Schlagbäumen. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Der Bahnübergang musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

Die Polizei konnte noch am selben Abend das mutmaßliche Verursacherfahrzeug sicherstellen. Geklärt werden muss nun, wer am Steuer des olivgrünen Lastwagens des Marke Unimog saß. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631 / 960 zu melden.

Weitere Blaulichtmeldungen aus Thüringen:

Erste Hinweise auf Hoteleinbrecher in Schleiz bei Aktenzeichen XY

Kieshaufen wird für Autofahrer ungewollt nur Sprungschanze