Mit 59 hat man noch Träume. Marion Neuhaus hat sich ihren erfüllt. Sie betreibt jetzt in ihrem Heimatdorf die „Kleine Hexerei – Marmeladenmanufaktur“.

Ihr Wohnhaus in der Mittelreihe bietet genügend Platz für den Kleinbetrieb. Einen Raum hat sie extra umgebaut. In den neuen Herd ist sie noch immer ein wenig verliebt. Enge Freunde sind die Geburtshelfer ihrer Manufaktur. Sie packen mit an, wenn Arbeit ansteht, die eine Frau allein nicht leisten kann. Großartige Helfer sind auch ihre Eltern – trotz des Alters von 82 und fast 80.

Die Manufaktur ist Marions Nebenjob. Und zugleich aktive Erholung vom Arbeitsalltag im Südharz-Klinikum. Ihre Spezialität sind die Fruchtaufstriche. 25 bis 30 verschiedene Sorten hat sie zur Auswahl. Je nach Saison.

„Alles, was mein Garten hergibt“, sagt sie. Der allein hat schon viel zu bieten, daheim am alten Bauerngehöft. Und doch ist das noch längst nicht alles. Marion Neuhaus erntet auch jenseits ihres Gartenzauns. Die Eigentümer einer Obstwiese in Wolkramshausen und eines Obstgartens in Limlingerode ermöglichen es ihr. Und sie sammelt ebenso Früchte in der freien Natur. Von Holunderbeeren bis zur Hagebutte.

In der Alltagssprache darf sie das Wort Marmelade verwenden und auch damit werben. Ihre Produkte darf sie aber nicht so nennen. Denn ihre Brotaufstriche enthalten mehr Früchte. Somit steckt auch weniger Zucker drin. Die Deutschen haben für alles Verordnungen – auch für Konfitüren.

Marions Rezepte sind eigene Kreationen. „Ich experimentiere viel herum“, verrät sie. „Aber erst, wenn es mir selbst schmeckt, bekommen es auch andere zum Probieren. Was ich selbst nicht mag, würde ich nie anderen anbieten.“ Die ehrenamtlichen Vorkoster, Gutachter und Qualitätskontrolleure ihrer Manufaktur sind Marions Freunde und die Arbeitskolleginnen im Klinikum. „Auf ihr Urteil lege ich viel Wert.“ „Für jede Sorte gibt es Liebhaber“, meint sie. Ihr eigener Favorit ist Mirabelle-Brombeere. Und sie mag „alles mit Pflaume“. Eine Freundin schwärmt vom exotischen Rhabarber, eine andere ist vom Bratapfel begeistert. Marions Motivation ist ihre Leidenschaft für Früchte. Die Wurzeln ihres Handwerks liegen in der Familie. Bei Oma Grete in Wolkramshausen: „Sie hat mich damals in meiner Kindheit inspiriert und mir alles gezeigt.“ Und bei Schwieger-Oma Emmy in Limlingerode: „Sie hat mir viel beigebracht.“

Die Manufaktur bietet noch mehr, als der Name verrät. Marion Neuhaus produziert auch Essige auf Fruchtbasis, Öle und Pesto. In der Weihnachtszeit rückt zudem das Gebäck in den Vordergrund.

Marions Vertrieb hat momentan einen mächtigen Gegner. Das Coronavirus verhindert sämtliche Weihnachtsmärkte in der Region. Anderenfalls wäre die Kleine Hexerei am Samstag in Wolkramshausen und zum ersten Advent in Limlingerode mit einem Stand vertreten gewesen. Ursprünglich waren ebenso die anderen Adventswochenenden schon verplant – unter anderem mit Stöckey und Trebra.

Doch manchmal öffnen sich auch unerwartet Türen. Zum Beispiel bei der Gärtnerei Sauer in Ellrich. Dort sind Marions Produkte in das Sortiment des Ladens aufgenommen worden. „Mit gutem Erfolg“, freut sich die Limlingeröderin.

Darüber hinaus bleibt ihr gegenwärtig nur die soziale Plattform, die ihr Facebook bietet.

Dort hat sie unter dem Namen ihres Kleinbetriebes einen Account errichtet. Auf diesem Wege kann man Kontakt mit ihr aufnehmen und die Waren bestellen. „Alles, was ich produziere. Solange der Vorrat reicht.“