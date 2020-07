Nordhausen. Auch in der Landgemeinde soll ein elektronisches Ratsinformationssystem etabliert werden.

Linke wollen für Heringen mehr Infos im Netz

Ein elektronisches Ratsinformationssystem will die Linke auch in der Landgemeinde Heringen eingeführt sehen. Ein entsprechender Antrag der Stadtratsgruppe soll in der nächsten Ratssitzung beraten werden.

„Eine transparente Politik ist uns wichtig. Mit einem Ratsinformationssystem bestünde die Möglichkeit, neben den Terminen und der Ausschussbesetzung auch die Tagesordnungen und Beschlüsse des öffentlichen Teils für die Bürger öffentlich und online zur Verfügung zu stellen“, erklärt Stadtrat Tim Rosenstock (Linke).

Sein Mitstreiter im Rat, Matthias Marquardt, sieht damit auch Gelegenheit, Bürger für Politik zu interessieren. Nicht zuletzt müssten für die Stadträte weniger Beschlussvorlagen ausgedruckt und versendet werden, was Kosten spare und ein Schritt in Richtung nachhaltigere Verwaltung sei.