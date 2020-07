Seit fast 24 Stunden blockiert auf der B4 , zwischen Steinbrücken und Sundhausen ein Sattelzug die Abbiegespur zur A38 in in Fahrtrichtung Göttingen.

Lkw blockiert auf B4 Autobahnzubringer

Seit fast 24 Stunden blockiert auf der B4 zwischen Steinbrücken und Sundhausen ein Sattelzug die Abbiegespur zur A38 in in Fahrtrichtung Göttingen. Bereits am Freitag kam es zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

Auch über Nacht stand das Fahrzeug , welches nur durch eine Warnblinkanlage und mit einer Warnweste gesichert war, in der Abbiegespur. Nach ersten Information hat das Fahrzeug einen technischen Defekt. Wann das Fahrzeug von der Kreuzung geschleppt wird, steht derzeit noch nicht fest. Somit muss weiterhin mit Behinderungen gerechnet werden.