Lkw landete im Graben – Bergungsarbeiten dauerten Stunden

Am frühen Mittwochmorgen landete ein Lkw-Fahrer auf der Landstraße zwischen Kleinbodungen und Großbodungen in einem Graben. Wie die Polizei mitteilte, musste der Fahrer einem anderen Lkw ausweichen und rutschte dabei mit seinem Sattelzug in den Graben.

Bergung des Lkws dauerte Stunden

Erst am Vormittag konnte das verunglückte Fahrzeug mit Hilfe eines Krans aus dem Graben gezogen werden. Auf der Landstraße kam es deshalb zu Verkehrsbehinderungen.

Nach Unfall am Taschenberg in Nordhausen muss Baby ins Krankenhaus