Magischer Abend im Zappelini-Zelt in Nordhausen

Der Magier Alfonso Rituerto gastiert am 18. Juni im Zappelini-Zelt in Nordhausen.

Nordhausen. Sommersaison wird fortgesetzt: Alfonso Rituerto will Südharzer Publikum verzaubern.

Nach der gelungenen Premiere am vergangenen Wochenende können sich die Gäste im Zappelini-Zelt am Altentor in Nordhausen gleich auf die nächste Show in dieser Woche freuen – auf einen magischen Abend am Freitag, 18. Juni, um 19 Uhr. Bei „Ein Kurs in ehrlich betrügen“ will Alfonso Rituerto sein Publikum mit Leichtigkeit und Charme verzaubern.

Seine Zauberkunst wecke alle Sinne, wirbt Jessica Piper, Sprecherin des Vereins „Studio 44“. Rituertos Show sei ein Kurzurlaub für Augen, Ohren und Verstand. Der gebürtige Spanier sei ein Philosoph der magischen Künste und habe national wie international viele Preise gewonnen.

Tickets gibt es im Online-Vorverkauf unter http://zappelini.de/ für 16,50 Euro sowie an der Abendkasse für 15 Euro. Bargeldlose Zahlung wird bevorzugt. Die Plätze sind aufgrund der Hygienemaßnahmen auf 80 begrenzt, deshalb empfiehlt es sich, sich vorab online Karten zu sichern.

Das Zappelini-Zelt steht in Nordhausen wie gewohnt in der Parkallee, gleich neben der Rothleimmühle. Die Gastspiele der diesjährigen Zappelini-Zeltsaison „The mysterious life of objects“ fördert die Thüringer Staatskanzlei.