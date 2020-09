In Nordhausen hat ein Mann auf ein Auto eingeschlagen (Symbolfoto).

Nordhausen. Beim Wenden in Nordhausen ist eine Frau in Nordhausen von einem Unbekannten beleidigt worden. Dann schlug er unvermittelt auf ihren Nissan ein.

Mann beleidigt in Nordhausen Autofahrerin und schlägt auf ihren Nissan ein

Nach einem Vorfall, der bereits am Donnerstag, 17. September, in Nordhausen passiert ist, sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, fuhr eine Frau gegen 16.30 Uhr auf der Wallrothstraße. Als sie ihr Fahrzeug auf Höhe des Geheges wendete, erschien plötzlich ein bislang unbekannter Mann an ihrem Fahrzeug. Dieser soll die Frau beleidigt und unvermittelt auf ihren Nissan eingeschlagen und getreten haben, bevor er sich schließlich in Richtung Gehege entfernte.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Tatgeschehen möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können. Der Mann trug ein Basecap, welches er verkehrt herum auf dem Kopf hatte. Außerdem hatte er einen Hund bei sich.

Gesucht wird außerdem nach einer Autofahrerin, welche ebenfalls wendete und sich hinter dem Nissan befunden haben soll. Auch sie wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden, da sie als wichtige Zeugin in Betracht kommt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

