Marionetten in Nordhäuser Flohburg zum Leben erweckt

Nordhausen. Die Puppen tanzen ließ Theaterpädagogin Eva Lankau am Samstagnachmittag im Nordhäuser Museum für Stadtgeschichte, der Flohburg. Im Rahmen der Sonderausstellung „Vive la marionnette“ gewährte die amtierende Leiterin des Jungen Theaters einen lebendigen Einblick in die Künste des Puppenspiels. Die Sonderausstellung wurde kuratiert durch das Ardennen-Museum in Nordhausens französischer Partnerstadt Charleville-Mézières.