Neustadt NeustadtIn der St. Georg-Kirche in Neustadt wird am Sonntag zur diesjährigen Martini-Andacht eingeladen. Diese beginnt um 17 Uhr. Danach erhält jedes Kind am Ausgang eine Martinsbrezel. Anschließend startet ein Laternenumzug ...

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Martiniandacht mit Umzug

In der St. Georg-Kirche in Neustadt wird am Sonntag zur diesjährigen Martini-Andacht eingeladen. Diese beginnt um 17 Uhr. Danach erhält jedes Kind am Ausgang eine Martinsbrezel. Anschließend startet ein Laternenumzug durch den Ort. Alle Kinder mit ihren Eltern und Großeltern sind dazu herzlich eingeladen, heißt es in der Ankündigung.