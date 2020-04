Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Masken für Dorf-Feuerwehr gefertigt

Schutzkleidung ist in der Corona-Krise Mangelware. Deshalb werden viele Menschen ehrenamtlich aktiv, zeigen sich solidarisch und nähen Atemmasken. So auch die in Hesserode wohnende Christa Lehmann. Die geübte Näherin fertigte für die örtliche Wehr 40 Masken. „Über die uneigennützige Initiative bin ich begeistert und sehr dankbar, wenn die Helfer beim Helfen unterstützt werden“, so Ortsteilbürgermeister Michael Kramer (CDU).