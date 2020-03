Maximator hält an Werksneubau in Nordhausen fest

Rohmaterial, Komponenten, Werkzeuge: Der Nordhäuser Hochdruck-Anlagenspezialist Maximator ist auf vielfältige Lieferungen angewiesen. Entsprechend viel Unsicherheit bringt die Corona-Pandemie für das Unternehmen mit sich: „Die Lage ist angespannt. Wir versuchen, die Produktion aufrechtzuerhalten. Aber Lieferengpässe sind angekündigt. Ausfälle gab es zwar noch nicht, aber sie dürften wohl eher eine Frage von Tagen als von Wochen sein“, meint Geschäftsführer Henning Willig.

Mitarbeitern könnte Kurzarbeit bevorstehen

Davon abgesehen würden auch Aufträge wegbrechen von Kunden, die bereits ihre Produktion eingestellt haben – in den USA zum Beispiel, einem wichtigen Markt für Maximator. Eine mit dem Betriebsrat ausgehandelte Vereinbarung zur Kurzarbeit ist in der Schublade. Wann und wie viele der knapp 400 Mitarbeiter betroffen sein werden, ist offen.

Die Corona-Krise trifft Maximator zu einer Zeit, für die der große Aufbruch geplant war. Als Produzent von Wasserstofftankstellen will das Unternehmen in einem gerade entstehenden Markt ganz vorn mitmischen. An der Darre in Nordhausen sollte dafür ein neues Werk entstehen.

Ein knapp drei Hektar großes Grundstück zwischen der Großbäckerei Aryzta und dem Darrweg wurde gekauft, mit der Maximator Hydrogen GmbH ein Tochterunternehmen gegründet.

Lukas Fröhling, Ingenieur für Hochdruckprüfanlagen, testete mit seinen Kollegen die Technologie der ersten in Nordhausen entstandene Wasserstofftankstelle. Die Stadt Wuppertal will sie an ihrer Müllverbrennungsanlage einsetzen. Foto: Kristin Müller / Archiv

Hoffnungsvoll die Krise durchstehen

Das Land Thüringen hat Fördermittel für den Bau in Aussicht gestellt, schon Ende dieses Jahres sollte die Produktion starten. „Wir wollten bis Ende April den Bauantrag gestellt haben“, blickt Willig auf die Planungen vor der Corona-Pandemie. Vom Tisch sei der Werksneubau nun nicht. „Aber wir stellen ihn momentan etwas hinten an, fahren diese Aktivitäten runter.“ Die Hoffnung liegt auf der Zeit nach Covid-19.

Eine erste Wasserstofftankstelle hatte Maximator im vergangenen Jahr mit Österreicher Kollegen entwickelt und in Nordhausen gebaut, für die Stadt Wuppertal: Die Abwärme der Müllverbrennungsanlage soll dort zur Wasserstoffproduktion mittels Elektrolyse genutzt werden, um mit dem Gas zunächst zehn Busse emissionsfrei fahren zu lassen. „Die Anlage ist ausgeliefert und aufgebaut, aber die Inbetriebnahme stockt“, sagt Henning Willig. Denn auf der Baustelle sind neben den Nordhäusern auch Fachleute aus Österreich und Belgien zugange, die das Reiseverbot nun am Arbeiten in Wuppertal hindert.

Großes Wachstumspotenzial im Wasserstoffsektor

Der Wasserstoff-Sektor gilt im Unternehmen als der Bereich mit den größten Wachstumspotenzialen. Bundesweit gibt es derzeit knapp 90 Wasserstofftankstellen. Für ein flächendeckendes Netz bräuchte es mehr als das Zehnfache, heißt es von Experten.

In Nordhausen könnten pro Jahr zehn bis 20 solcher Tankstellen entstehen, natürlich auch für das Ausland, hatte René Himmelstein, Vize-Präsident bei Maximator, vergangenen Sommer bereits in Aussicht gestellt.

62 Prozent des Umsatzes im Ausland erwirtschaftet

Für eine Technologie zur Wasserstoffverdichtung, bei der die Dichtung vollautomatisch getauscht wird, hat Maximator ein vielversprechendes Patent. Folgeaufträge habe das Wuppertal-Projekt zwar noch nicht gebracht, wohl aber „interessante Anfragen“, zeigt sich Henning Willig zufrieden.

Vergangenes Jahr erwirtschaftete der Hochdruckspezialist in der Rolandstadt einen Umsatz von rund 65 Millionen Euro, 62 Prozent davon im Ausland. Davon stehe nun vieles auf der Kippe, so Willig. Dennoch: „Ich bin vorsichtig optimistisch. Wir werden auch diese Krise überstehen.“