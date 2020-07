Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Geld für Nordbrand-Mitarbeiter

Das auch in Nordhausen agierende Familienunternehmen Rotkäppchen-Mumm baut die regionalen Entgelt-Unterschiede ab. Zum 1. Juli erhöht sich die Hauszulage an den Firmenstandorten in Thüringen und Sachsen-Anhalt um monatlich 200 Euro. Rund 350 Mitarbeiter in Nordhausen und Freyburg profitieren davon. „An unserem Unternehmenssitz Freyburg und unserem Standort Nordhausen arbeitet ein großer Teil unserer Belegschaft. Insofern sehen wir es als unsere unternehmerische Verantwortung, dass wir uns schon seit langem mit dem Thema der unternehmensweiten, länderübergreifenden Entgeltzahlung für unsere tarifgebundenen Mitarbeiter auf unterschiedlichen Ebenen intensiv beschäftigen“, so Christof Queisser, der Vorsitzende der Geschäftsführung.