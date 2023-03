Meisterbetrieb mit Tradition: Tischlerei aus Klettenberg seit über 100 Jahren fest in Familienhand

Klettenberg. Ein junger Tischler betreibt in der Gemeinde Hohenstein im Landkreis Nordhausen den familieneigenen Betrieb in der fünften Generation. Welchen Weg er für die Zukunft wählt:

Die Geschichte der Tischlerei Lange in Klettenberg reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück und seitdem befindet sich der Handwerkerbetrieb auch in Familienbesitz. Wann genau das Unternehmen gegründet wurde, konnte leider nicht recherchiert werden, erzählt Siegbert Lange. „Ich habe Kirchenbücher durchstöbert, leider ohne Erfolg. Ich habe aber Unterlagen für eine Feuerschutzversicherung gefunden. Die hat mein Urgroßvater Karl Köthe 1888 abgeschlossen. Also sind wir ziemlich sicher, dass der Betrieb in diesem Jahr gegründet wurde und haben dieses Jahr als Gründungsdatum angenommen.“ Damit blickt die Tischlerei nunmehr auf eine 135-jährige handwerkliche Erfolgsgeschichte zurück.

Aus der kleinen Leinenwebereiwird eine Stellmacherei

Ursprünglich befand sich auf dem Grundstück der Familie eine kleine Leinenweberei. In diese heiratete Stellmacher Karl Köthe senior ein. Kurzerhand wurde dadurch aus der Weberei ein Stellmacherbetrieb mit Betriebsstätte im Wohnhaus. Nebenbei betrieb Köthe eine Landwirtschaft. Sein Sohn übernahm 1925 den Betrieb samt der Landwirtschaft. Drei Jahre später wurde dann eine Werkstatt erbaut und auch der landwirtschaftliche Betrieb vergrößerte sich. Fast 40 Jahre führte Karl Köthe junior die Stellmacherei, dann legte er die Geschicke der Firma 1964 in die Hände seines Schwiegersohnes Günter Lange.

Als für Siegbert, der jüngste Sohn von Günter Lange, der Lehrbeginn anstand, war damals eigentlich klar, dass er den väterlichen Betrieb niemals übernehmen konnte. Denn dem standen politische Gründe der Ulbricht-Ära entgegen.

So absolvierte Siegbert Lange eine Ausbildung beim Hochbau und danach wollte er Architektur studieren. Kurz danach veränderte sich die Situation und der frischgebackene Baufacharbeiter schulte im Familienbetrieb zum Tischler um. Die Meisterschule folgte im Anschluss. Zum 1. Januar 1982 übernahm Siegbert Lange dann den väterlichen Betrieb. In der nunmehr fünften Generation führt Christoph Lange das Familienunternehmen weiter. Bereits 2020 mit nur 23 Jahren übernahm er die Leitung des Handwerksbetriebs. Sein Vater steht ihm aber auch weiterhin als Meister mit seiner Erfahrung zur Seite. „Meine Eltern haben mich nicht gezwungen, den Beruf zu erlernen. Ich habe mich zwischenzeitlich auch mal für den Kfz-Bereich interessiert, aber grundsätzlich hatte ich schon damals das Ziel, Tischler zu werden.“

Während sein Vater vorher auf die volle Bandbreite einer Tischlerei gesetzt hat, um flexibel zu bleiben, will Christoph Lange den Betrieb spezialisieren. „Ich arbeite daraufhin, irgendwann nur noch im Möbelbau tätig zu sein. Die Palette ist viel zu umfangreich geworden, da kann man nicht mehr alles anbieten. Aber auch der Möbelbau ist sehr vielfältig, wir stellen ja nicht nur Schränke her“, betont der Klettenberger, der im August eine Möbelausstellung im Unternehmen eröffnen will.

Drei Gesellen sind in der Tischlerei angestellt. Aus der Familie komplettieren Mutter Anette Lange, die im Büro tätig ist, und Schwester Antje Jakobs-Lange, die als Möbelplanerin arbeitet, die Firma.