Michael Blasczyk ist Pfarrer in Bleicherode, er wechselt aber Anfang 2020 nach Sondershausen.

Michael Blasczyk zieht es von Bleicherode in die Militärseelsorge

Nach acht Jahren als Bleicheröder Pfarrer sucht Michael Blaszcyk eine neue Aufgabe: Er wird Militärpfarrer in Sondershausen. Sein Dienst beim evangelischen Militärpfarramt in der dortigen Kaserne wird am 1. Februar beginnen. Zuständig wird Blasczyk dann auch für die Bundeswehr-Standorte Bad Frankenhausen, Blankenburg, Halberstadt und Mühlhausen sein.