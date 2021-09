Die Frauenbergkirche in Ellrich.

Mit Gottes Segen in Ellrich ins neue Schuljahr

Ellrich. Evangelische Christen begrüßen ihre Schulstarter mit einem Familiengottesdienst am 3. September.

Der evangelische Pfarrbereich in Ellrich lädt herzlich ein zum Gottesdienst für neu eingeschulte Kinder und für Schulstarter, teilt Bettina Onnen vom Pfarrbüro mit. Mit Musik und Liedern und dem Segen Gottes könne das neue Schuljahr kommen. Der Gottesdienst ist am Freitag, 3. September, in der Frauenbergkirche zu Ellrich. Beginn ist um 16.30 Uhr. Es gelten die Corona-Regeln des Landes und das Hygieneschutzkonzept der Ellricher Kirchengemeinde.