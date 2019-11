Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Purzelbäumen in Görsbach um die Welt

So waren von 15 Uhr bis 16 Uhr elf Stationen aufgebaut, die von ehrenamtlichen Übungsleitern und Helfern betreut wurden. Hier konnten die Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren an Geräten turnen beziehungsweise spielerisch Spaß am Sport haben. Sehr beliebt waren der Rollbrettparkour, die Wippe, die Bewegungslandschaft, eine Wurfstation und die Schwungtuchspiele. Beim Spüren der Sinne kamen Görsbachs Jüngste zur Ruhe und konnten ihren Körper kennenlernen und Gegenstände erfühlen. An einer Sonderstation beteiligte sich der Sportverein an der Aktion „Mit Purzelbäumen um die Welt“, hierfür wurden an diesem Nachmittag insgesamt 314 Purzelbäume geschlagen. Anschließend durften die Kinder zu verschiedenen Kinderliedern tanzen, und mit einer Polonaise endete dieser Sportnachmittag für die Jüngeren. Im Vorraum wurden Minikuchen und Getränke angeboten. Diese wurden von den Eltern und deren Kinder mit Freude angenommen. Anschließend konnten die älteren Mädchen und Jungen sich noch in einigen Sportarten ausprobieren, wobei hier das Seilspringen der Favorit war.

Fazit der anwesenden Eltern und Kinder: Es war ein wunderschöner Nachmittag für Groß und Klein und sollte unbedingt wiederholt werden. Die Übungsleiter und alle Helfer hatten ebenfalls viel Freude an diesem Nachmittag. Insgesamt kamen etwa 35 Kinder an diesem Nachmittag mit ihren Eltern in die Turnhalle. Auch im Jahr 2020 ist somit erneut ein Kinderturnen in Planung.