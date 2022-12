Mobilität im Raum Bleicherode und Sollstedt mitgestalten

Bleicherode/Sollstedt. Die Einwohner von Sollstedt und der Landgemeinde Bleicherode sind eingeladen, aktiv die Mobilität mitzugestalten.

„Deine Region. Dein Dorf. Deine Mobilität. – Gestalte Deine Zukunft!“: Das ist das Motto des ersten Mobilitätsforums für Bleicherode und Sollstedt. Alle Einwohner können sich am Freitag, 9. Dezember, von 15 bis 17 Uhr im Sitzungssaal II der Stadt Bleicherode, Hauptstraße 43/44, informieren. Mobilität ist für alle Generationen ein wichtiger Bestandteil des Alltags. Besonders in ländlich geprägten Regionen spielt die Erreichbarkeit von Orten eine entscheidende Rolle. Wie ist es um die Mobilität in Bleicherode und Sollstedt sowie deren umliegenden Gemeinden bestellt? Was sollte verbessert, was verändert werden? Wie ist der Personennahverkehr aufgestellt? Diesen und weiteren Fragen widmet sich ein Bürgerforum, das die Arbeitsgemeinschaft Mobilität unter der Thematik „(Im)Mobilität in der Landgemeinde Bleicherode und Gemeinde Sollstedt“ initiiert hat. Um Einfluss auf die Mobilität nehmen zu können, sind Teilnahme und Meinung vieler Einwohner sehr wichtig. Erfahrungen, Anregungen, Hinweise und Vorschläge können in die Diskussion eingebracht werden.

Bei der Diskussionsrunde sind diese Themen geplant: Ergebnisvorstellung der Bürgerbefragung zur Nutzung des ÖPNV, Vorstellung alternativer Mobilitätsformen, Infos der Verkehrsbetriebe, Diskussion über die Wünsche und Vorstellungen der Teilnehmer im Austausch mit den Verkehrsbetrieben. Um die Veranstaltung gut erreichen zu können, kann ein kostenloser Busshuttle auf Anfrage und nach Anmeldung genutzt werden, um den Transfer nach und von Bleicherode sicherzustellen. Bis Dienstag, 6. Dezember, sind Anmeldungen telefonisch unter 0152 / 342 66 811 oder per E-Mail an inka@kreisjugendring-nordhausen.de möglich. Die Teilnahme ist aber auch unangemeldet und spontan möglich.