Musikalische Reise über die Kontinente

Es ist mal wieder so weit. Das alljährliche Klavierkonzert am Volkstrauertag in Sülzhayn mit der Kreismusikschule Nordhausen steht vor der Tür. In diesem Jahr erfährt dieses Konzert seine 13. Auflage. Es steht unter dem Motto „Eine musikalische Weltreise am Klavier“. Die Reise über die Kontinente verspricht dem Zuhörer eine bunte Vielfalt aus dem Füllhorn der Klaviermusik. Auf dem Programm stehen klassische Stücke von Bach, Liszt, Mozart, Schubert und Schumann und Filmmusik aus „Schindlers Liste“, aus dem Disney-Film „Gravity Falls“ sowie dem Film „Wunderkinder“. Auch Jazz von Dave Brubeck, Blues, Boogie und Gospel werden zu Gehör gebracht. Und Weltmusik – welche Musik diesem Genre zugeordnet ist, wird zu hören sein. Klavierlehrerin Simona Natu kommt mit dreißig Klavier-Eleven im Alter von 5 bis 18 Jahren zum Konzert, die darauf brennen, dem Publikum die mit viel Fleiß eingeübten Stücke vorspielen zu dürfen – zweihändig oder auch vierhändig. Das Konzert dient der Vorbereitung und Auswahl der Besten für die Teilnahme am Wettbewerb „Jugend musiziert“. Das Konzert findet am Sonntag, dem 17. November, um 15 Uhr im KMG-Mehrgenerationenhaus in Sülzhayn statt. Der Eintritt zum Klavierkonzert ist kostenlos – um eine Spende für die Arbeit des Fördervereins der Kreismusikschule wird gebeten.