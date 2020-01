Sollstedt. Eine 65-Jährige soll für einen Treppenhausbrand in Sollstedt verantwortlich sein. Ein Haftrichter ordnete ihre Unterbringung in einer Psychiatrie an.

Mutmaßliche Brandstifterin von Sollstedt kommt in Psychiatrie

Eine 65-Jährige, die für den Brand am 19. Januar in einem Sollstedter Wohnblock gelegt haben soll, soll in die Psychiatrie eingewiesen werden. Wie die Polizei mitteilte, habe ein Haftrichter die Unterbringung der Frau in der Fachklinik am Freitagmittag angeordnet. Sie war nach Ermittlungen der Polizei am Donnerstag festgenommen worden.

Die 65-jährige Frau wird verdächtigt, im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Thälmann-Straße einen Einkaufstrolley angezündet zu haben. Das Feuer griff auch auf einen Kinderwagen und ein Fahrrad über und verursachte einen Schaden von etwa 15.000 Euro.