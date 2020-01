Der Wipperdorfer Carneval-Club (WCC) feiert in der Kulturscheune am Sportplatz.

Wipperdorf. Der Karnevalverein in Wipperdorf feiert in dieser Saison sein 40-jähriges Bestehen. Grund genug, einen besonderen Höhepunkt zu planen.

Narren planen in Wipperdorf einen Umzug durch die Straßen

Der Wipperdorfer Carneval-Club begeht dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Höhepunkt der Saison soll ein Umzug durchs Dorf am 16. Februar sein, an dem 15 Karnevalsvereine, zwei Spielmannszüge und mehrere Wipperdorfer Vereine ab 14.11 Uhr teilnehmen.

Los geht die Saison am 1. Februar mit der ersten Festsitzung, bei der das neue Prinzenpaar proklamiert wird. Die zweite Sitzung folgt am 22. Februar. Beide beginnen 19.11 Uhr. Kinderkarneval ist am 2. Februar ab 15.11 Uhr, eine Nachmittagsveranstaltung für Senioren und Familien folgt am 21. Februar ab 14.11 Uhr. Weiberfastnacht wird tags darauf ab 20.11 Uhr gefeiert. Alle Veranstaltungen sind in der Kulturscheune auf dem Sportplatz in Wipperdorf.